Une rencontre bouleversante ; Un marché si tentant

Une rencontre bouleversante, Katie Meyer Lorsque Noah rencontre Mollie Post sur l'île de Paradise, il tombe aussitôt sous le charme. Belle, pétillante, intelligente... A ses yeux, elle a tout de la femme idéale. Mais, quand celle-ci lui fait comprendre qu'elle aimerait entamer une relation avec lui, Noah se surprend à hésiter : depuis que son ex-fiancée l'a trahi en le quittant brutalement, ne s'est-il pas juré de ne plus jamais s'engager auprès d'une femme ? Un marché si tentant, Katherine Garbera L'influenceuse Iris Collins aime contrôler tous les aspects de sa vie. Et lorsque son petit ami la quitte quelques jours seulement avant une réception à laquelle il devait l'accompagner, elle est désemparée. Pour faire bonne figure, elle doit absolument trouver un remplaçant. Par bonheur, elle tombe sur le sublime Zac, qui accepte de jouer son fiancé moyennant rémunération. Un marché très simple... à ceci près qu'Iris n'avait pas prévu de ressentir une si forte attirance pour lui... Romans réédités