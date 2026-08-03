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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Une rencontre bouleversante ; Un marché si tentant

Katherine Garbera, Katie Meyer

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Une rencontre bouleversante, Katie Meyer Lorsque Noah rencontre Mollie Post sur l'île de Paradise, il tombe aussitôt sous le charme. Belle, pétillante, intelligente... A ses yeux, elle a tout de la femme idéale. Mais, quand celle-ci lui fait comprendre qu'elle aimerait entamer une relation avec lui, Noah se surprend à hésiter : depuis que son ex-fiancée l'a trahi en le quittant brutalement, ne s'est-il pas juré de ne plus jamais s'engager auprès d'une femme ? Un marché si tentant, Katherine Garbera L'influenceuse Iris Collins aime contrôler tous les aspects de sa vie. Et lorsque son petit ami la quitte quelques jours seulement avant une réception à laquelle il devait l'accompagner, elle est désemparée. Pour faire bonne figure, elle doit absolument trouver un remplaçant. Par bonheur, elle tombe sur le sublime Zac, qui accepte de jouer son fiancé moyennant rémunération. Un marché très simple... à ceci près qu'Iris n'avait pas prévu de ressentir une si forte attirance pour lui... Romans réédités

Par Katherine Garbera, Katie Meyer
Chez Harlequin

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Auteur

Katherine Garbera, Katie Meyer

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Une rencontre bouleversante ; Un marché si tentant

Katherine Garbera, Katie Meyer

Paru le 03/08/2026

320 pages

Harlequin

8,50 €

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Scannez le code barre 9782280531696
9782280531696
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