Le mystère de l'île ; La menace inconnue

Le mystère de l'île, Melinda Di Lorenzo " J'ai besoin de ton aide... " La voix est tremblante et la communication, brusquement coupée. Abasourdie, Meredith se demande pourquoi Tamara, sa soeur avec qui elle n'a plus aucun contact, l'a appelée. Mais, alors qu'elle s'apprête à se lancer à sa recherche, un inconnu sonne à sa porte. Grand, solide, séduisant, il se présente comme un détective payé pour retrouver Tamara. Et il compte sur Meredith pour l'y aider... La menace inconnue, Lauren Giordano Jillian ne sait que penser en observant à la dérobée l'homme assis à côté d'elle sur le siège passager. Que lui veut cet inconnu, qui s'est introduit de force dans sa voiture en pointant un revolver sur elle ? Il est blessé, il semble affaibli et... désespéré. Mais Jillian refuse de se laisser attendrir : ses trois neveux sont endormis à l'arrière et, si elle veut assurer leur sécurité, elle doit garder la tête froide... Romans réédités