Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Polar

Le mystère de l'île ; La menace inconnue

Lorenzo melinda Di, Lauren Giordano, Melinda Di Lorenzo

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le mystère de l'île, Melinda Di Lorenzo " J'ai besoin de ton aide... " La voix est tremblante et la communication, brusquement coupée. Abasourdie, Meredith se demande pourquoi Tamara, sa soeur avec qui elle n'a plus aucun contact, l'a appelée. Mais, alors qu'elle s'apprête à se lancer à sa recherche, un inconnu sonne à sa porte. Grand, solide, séduisant, il se présente comme un détective payé pour retrouver Tamara. Et il compte sur Meredith pour l'y aider... La menace inconnue, Lauren Giordano Jillian ne sait que penser en observant à la dérobée l'homme assis à côté d'elle sur le siège passager. Que lui veut cet inconnu, qui s'est introduit de force dans sa voiture en pointant un revolver sur elle ? Il est blessé, il semble affaibli et... désespéré. Mais Jillian refuse de se laisser attendrir : ses trois neveux sont endormis à l'arrière et, si elle veut assurer leur sécurité, elle doit garder la tête froide... Romans réédités

Par Lorenzo melinda Di, Lauren Giordano, Melinda Di Lorenzo
Chez Harlequin

|

Auteur

Lorenzo melinda Di, Lauren Giordano, Melinda Di Lorenzo

Editeur

Harlequin

Genre

Suspense romantique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le mystère de l'île ; La menace inconnue par Lorenzo melinda Di, Lauren Giordano, Melinda Di Lorenzo

Commenter ce livre

 

Le mystère de l'île ; La menace inconnue

Lorenzo melinda Di, Lauren Giordano, Melinda Di Lorenzo

Paru le 03/08/2026

416 pages

Harlequin

8,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782280531184
9782280531184
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

À Oslo, douze manuscrits désormais interdits de lecture jusqu’en 2114 Relay dans les gares : la SNCF sommée de rompre avec le système Bolloré France Inter met fin à la chronique de Christophe Bourseiller Avec L'Odyssée de Nolan, la guerre de Troie reprend
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.