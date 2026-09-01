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Droit commercial

Edith Blary-Clément, Goffic caroline Le

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Destiné en premier lieu aux étudiants en licence de droit, cet ouvrage présente le droit commercial et offre une vision globale et détaillée de l'activité commerciale et de l'entreprise commerciale : - Règles générales de l'activité commerciale : acte de commerce, structures professionnelles, juridictions - Le commerçant : accès à la profession, agent commercial, intermédiaires, distributeurs - Le fonds de commerce : clientèle, baux commerciaux, propriété industrielle, location-gérance, nantissement, vente - Les relations commerciales : concurrence, liberté des prix, pratiques anti-concurrentielles Points forts - Inclus des documents commentés des principaux textes et arrêts pour illustrer les développements - A jour des multiples mesures de simplification de la procédure civile et de promotion de la justice amiable applicables à la matière commerciale (décrets des 8 et 18 juillet 2025), de la loi du 23 avril 2026 visant à instaurer une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées et de la loi de simplification de la vie économique adoptée le 15 avril 2026

Par Edith Blary-Clément, Goffic caroline Le
Chez LGDJ

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Auteur

Edith Blary-Clément, Goffic caroline Le

Editeur

LGDJ

Genre

Droit des affaires

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Droit commercial

Edith Blary-Clément, Goffic caroline Le

Paru le 01/09/2026

640 pages

LGDJ

39,00 €

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