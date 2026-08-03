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#Roman francophone

En échange d'un baiser

Marlène S. Desmond, Desmond marlene S.

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Londres, 1816 Alice, vingt-cinq ans, est une habituée des saisons londoniennes. Pourtant, cette année, c'est décidé, ce sera sa dernière car elle a renoncé à trouver un mari. Mais, avant de devenir vieille fille, elle veut être embrassée au moins une fois. Lors d'un bal, elle jette son dévolu sur le séduisant James Russell Fox, marquis de Malden. Tandis qu'ils échangent un baiser passionné, leur destin bascule à jamais : l'hôtesse de la soirée et des invités les ont surpris ! Il n'y a qu'une solution pour éviter le scandale : ils doivent se marier. Mais le sang d'Alice se glace quand elle voit dans les yeux de James une sombre colère. Il n'y a aucun doute : il croit qu'elle l'a piégé et la déteste...

Par Marlène S. Desmond, Desmond marlene S.
Chez Harlequin

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Auteur

Marlène S. Desmond, Desmond marlene S.

Editeur

Harlequin

Genre

Romance historique

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En échange d'un baiser

Marlène S. Desmond, Desmond marlene S.

Paru le 03/08/2026

224 pages

Harlequin

8,90 €

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Scannez le code barre 9782280527965
9782280527965
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