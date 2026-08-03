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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Imaginaire

Serment noir

Marie F. Florie

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Emalyne et Milo sont enfin réunis et de retour à Oxford. Mais face aux alliances entre des Emotionneurs corrompus et des Malins, leur quotidien est loin de revenir à la tranquillité. Alors qu'ils espéraient reprendre le cours de leur vie et leur cursus universitaire, les voilà propulsés au coeur d'un conflit qui va bien au-delà du retour du Voleur de Couleurs. Peu à peu émerge une guerre idéologique entre les multiguildes et les uniguildistes. Les conservatoires tombent un à un aux mains des ennemis et seul celui d'Oxford résiste. Il recèle les secrets du salut des Emotionneurs, des secrets qu'Emalyne et Milo vont devoir percer pour espérer sauver leur pays. Dans ce tumulte de sentiments et de trahisons, trouveront-ils le pouvoir d'unir les Emotionneurs ? #Académie #Guilde #DarkAcademia

Par Marie F. Florie
Chez MXM Bookmark

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Auteur

Marie F. Florie

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Fantasy

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Serment noir

Marie F. Florie

Paru le 03/08/2026

360 pages

MXM Bookmark

19,00 €

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Scannez le code barre 9791038134027
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