Le refuge de la nuit ; Le sceau de la vérité

Le refuge de la nuit, Nicole Helm Le visage fermé, Jen écoute Ty Carson tandis qu'il la supplie de le prévenir si des inconnus louches s'introduisent dans son épicerie. D'abord elle ne voit pas pourquoi elle serait en danger à cause de lui, alors qu'il a quitté la ville dix ans plus tôt en lui brisant le coeur. Ensuite, quels que soient les risques qu'elle court, elle n'a pas besoin de sa sollicitude et elle est assez grande pour prendre soin d'elle-même... Le sceau de la vérité, Jennifer D. Bokal Partagé entre doute et compassion, Wyatt fixe Everly, venue de Chicago pour identifier le corps de son frère. D'une voix tremblante, elle lui fait part de son intime conviction : la mort de son frère n'est pas naturelle et, en tant qu'ex-agent du FBI, Wyatt doit l'aider à trouver son meurtrier. Ebranlé par sa détresse, Wyatt se laisse convaincre et accepte de sortir de sa retraite pour découvrir la vérité... Romans réédités