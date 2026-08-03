Traque dans les Everglades ; Poursuivis par un tueur

Traque dans les Everglades, Caridad Pineiro Série "Enquêtes en Floride" - Tome 2/4 Ils risquent leur vie... et leur coeur Entre Carlos Ruiz, ex-marine devenu guide touristique en Floride, et Natalie Rodriguez, agent de sécurité accompagnée de sa chienne Missy, la prise de contact est glaciale. Mais Carlos a besoin d'aide, car son fils Lucas et lui sont menacés par des braconniers sans scrupule. Devinant que ces derniers sont prêts à tout, Natalie et Carlos doivent pourtant unir leurs forces pour avoir une chance de protéger Lucas. Poursuivis par un tueur, Nichole Severn Barbie ranger. C'est ainsi que ses collègues surnomment Lila Jordan. La faute à ses accessoires roses, ses paillettes, son attitude désinvolte... Le taciturne Branch Thompson grimace lorsqu'il doit faire équipe avec elle pour retrouver la trace d'un meurtrier dans le parc national de Zion. Mais Branch comprend que Lila dissimule un sombre secret qui fait d'elle la cible du tueur. Déterminé, il fera tout pour la sauver.