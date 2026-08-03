Un naufragé irrésistible ; Une tentation défendue

A la tête de l'empire familial, Sebastian Pagonis doit renoncer à sa vie de play-boy. Résolu à suivre le droit chemin, il s'offre une virée en mer, loin de toute tentation. Ou presque. Car, en pleine mer, il tombe sous le charme de Bunny, membre de l'équipage. Par chance, la belle semble aussi déterminée que lui à ignorer le désir qui crépite entre eux. Jusqu'au naufrage... Quand il se réveille amnésique, Sebastian a tout oublié de ses belles résolutions, tandis que l'attirance qu'il éprouve pour Bunny se trouve décuplée ! + 1 roman gratuit dans ce livre : Une tentation défendue, Carole Mortimer - réédité