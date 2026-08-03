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#Roman francophone

Un naufragé irrésistible ; Une tentation défendue

Lynne Graham, Carole Mortimer

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A la tête de l'empire familial, Sebastian Pagonis doit renoncer à sa vie de play-boy. Résolu à suivre le droit chemin, il s'offre une virée en mer, loin de toute tentation. Ou presque. Car, en pleine mer, il tombe sous le charme de Bunny, membre de l'équipage. Par chance, la belle semble aussi déterminée que lui à ignorer le désir qui crépite entre eux. Jusqu'au naufrage... Quand il se réveille amnésique, Sebastian a tout oublié de ses belles résolutions, tandis que l'attirance qu'il éprouve pour Bunny se trouve décuplée ! + 1 roman gratuit dans ce livre : Une tentation défendue, Carole Mortimer - réédité

Par Lynne Graham, Carole Mortimer
Chez Harlequin

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Auteur

Lynne Graham, Carole Mortimer

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Un naufragé irrésistible ; Une tentation défendue

Lynne Graham, Carole Mortimer

Paru le 03/08/2026

272 pages

Harlequin

4,95 €

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Scannez le code barre 9782280529884
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