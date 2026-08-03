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#Roman francophone

Sept nuits avec lui

Cathy Williams

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Lorsqu'il était jeune et sans le sou, Leo Cruz a appris à ses dépens qu'il ne pourrait pas conquérir Cassie Farraday, la femme qu'il désirait parmi toutes. Alors, à la force de sa volonté, il a bâti un empire ! Devenu milliardaire, il tient aujourd'hui sous sa coupe le monde - et Cassie. Car la belle héritière a désormais besoin de lui. Sans rien oublier de la façon dont elle l'a rejeté autrefois, Leo lui propose un marché : il réglera ses problèmes d'argent à la seule condition qu'elle passe une semaine dans son lit...

Par Cathy Williams
Chez Harlequin

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Auteur

Cathy Williams

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Sept nuits avec lui

Cathy Williams

Paru le 03/08/2026

160 pages

Harlequin

4,95 €

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