Sept nuits avec lui

Lorsqu'il était jeune et sans le sou, Leo Cruz a appris à ses dépens qu'il ne pourrait pas conquérir Cassie Farraday, la femme qu'il désirait parmi toutes. Alors, à la force de sa volonté, il a bâti un empire ! Devenu milliardaire, il tient aujourd'hui sous sa coupe le monde - et Cassie. Car la belle héritière a désormais besoin de lui. Sans rien oublier de la façon dont elle l'a rejeté autrefois, Leo lui propose un marché : il réglera ses problèmes d'argent à la seule condition qu'elle passe une semaine dans son lit...