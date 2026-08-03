Tendre bonheur ; Trois nuits sinon rien ; Pour le coeur d'une infirmière

Tendre bonheur, Becca McKay Le jour de ses trente ans, Hazel n'a qu'une envie : se montrer audacieuse, pour une fois. Aussi cède-t-elle à l'attirance qu'elle éprouve pour le splendide Garrett. Après une étreinte brève et passionnée, elle est résolue à reprendre le cours normal de son existence. Mais elle déchante vite en découvrant que son amant est le nouveau pédiatre de l'hôpital où elle travaille comme infirmière ! Plus incroyable encore, elle attend des jumeaux de lui... Trois nuits sinon rien, Alison Roberts Sage-femme, Pippa a renoncé à l'amour. Elle est donc la première surprise par l'attirance qu'elle ressent pour Lachlan Smythe, son chef de service. Parce que tous deux s'entendent à merveille et souhaitent rester célibataires, ils décident ensemble d'appliquer à leur relation la " règle des trois rendez-vous ". A l'issue de trois soirées où ils laisseront libre cours à tous leurs désirs, ils redeviendront de simples collègues. Vraiment ? + 1 roman gratuit dans ce livre : Pour le coeur d'une infirmière, Annie O'Neil - réédité