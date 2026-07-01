Quatre jeunes colocataires se retrouvent le matin à la table de la cuisine avant d'affronter le dehors, la vie. Qui va là ? Gaspard qui parle tout seul. Il ne sait pas où il va avec les mots. Margot, qui écoute, observe, elle veut être tout entière dans le présent. Andrea qui lui veut faire la route des migrants mais dans l'autre sens, retrouver les villes par où ils sont passés. Qui va là encore ? La fille aperçue dans la foule avec un sac de légumes : elle est tombée amoureuse du drôle de garçon qui vendait des légumes le dimanche matin. Depuis, elle court après lui, mais elle sait aussi que la Méditerranée est devenue un tombeau, que ces gens, morts sans sépulture, sont anonymes jusque dans leur dernier voyage. Qui va là ? Et l'on apprend peu à peu qui ils sont. Entrer dans leur tête, voyager avec leurs pensées. Essayer, rivaliser, boxer avec la vie, avec les mots. Quitter la table de la cuisine pour se mêler à la foule, au monde, entrer dans la foule comme on entre dans la vie. Partir dans la vie comme on part au bout du monde.