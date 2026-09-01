Hackenberg, base secrete

Le Fort du Hackenberg abrite une base secrète souterraine sous ses anciens tunnels. Une équipe de scientifiques y étudient des êtres doués de capacités extra-ordinaires. Un attentat sur le réseau de gaz proche, amène un homme mystérieux, Iolhem, à enquêter dans les parages. Il surveille de près les agissements des chercheurs et apprend que leur dernier cobaye humain, Marie, doit se rendre sur l'ancien site nucléaire de Fessenheim pour une mission secrète. Avec l'installation rapide d'un nouveau laboratoire, l'arrivée de deux spécialistes en génétiques et d'un autre cobaye, il comprend vite que les nouvelles expérimentations sont en rapport avec d'anciennes recherches menées autrefois sur le site pétrolifère de Pechelbronn, en Alsace... Iolhem avertit aussitôt Michael Piqueur en charge de la sécurité de la base. Secondé par Edmonde, une psychologue, et Bertrand, un petit génie de l'informatique, cet ex-capitaine va tenter de déjouer les plans machiavéliques de ses supérieurs.