Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026

Le genre au prisme des droits humains

Stéphanie Wattier

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le genre au prisme du droit : une étude systématique des cadres juridiques, des libertés fondamentales et des politiques d'égalité dans le droit contemporain. Apparu au cours du 20e siècle, d'une part dans le domaine biomédical et psychiatrique - principalement aux Etats-Unis - et, d'autre part, en sciences humaines et sociales au départ des travaux initiés par les luttes des mouvements féministes, le concept de "genre" s'est progressivement frayé un chemin au sein des facultés de droit, même si plus tardivement au sein des pays de tradition civiliste, comme la France et la Belgique comparativement à ceux de common law. Pourtant, les défis pour atteindre l'égalité en matière de genre demeurent nombreux. Ils emportent nécessairement une attention de premier plan à l'égard de la protection des droits des femmes, sans toutefois s'y limiter. La protection des droits des minorités de genre constitue également un enjeu majeur. L'ouvrage propose une analyse synthétique de ces enjeux, dans une perspective pédagogique et critique du droit positif. Principalement enraciné dans le droit belge, il tient également compte du droit européen et international des droits humains - spécialement de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme - et il propose certains développements de droit comparé. L'ouvrage a été rédigé à l'attention de toutes celles et de tous ceux qui s'intéressent au concept de genre du point de vue des droits humains, quel que soit leur niveau de spécialisation en la matière.

Par Stéphanie Wattier
Chez Anthemis

|

Auteur

Stéphanie Wattier

Editeur

Anthemis

Genre

Droit international

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le genre au prisme des droits humains par Stéphanie Wattier

Commenter ce livre

 

Le genre au prisme des droits humains

Stéphanie Wattier

Paru le 01/09/2026

250 pages

Anthemis

72,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782807217010
9782807217010
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match L’écrivaine qui a bouleversé l’art de la nouvelle entre dans la Pléiade 200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.