Le genre au prisme des droits humains

Le genre au prisme du droit : une étude systématique des cadres juridiques, des libertés fondamentales et des politiques d'égalité dans le droit contemporain. Apparu au cours du 20e siècle, d'une part dans le domaine biomédical et psychiatrique - principalement aux Etats-Unis - et, d'autre part, en sciences humaines et sociales au départ des travaux initiés par les luttes des mouvements féministes, le concept de "genre" s'est progressivement frayé un chemin au sein des facultés de droit, même si plus tardivement au sein des pays de tradition civiliste, comme la France et la Belgique comparativement à ceux de common law. Pourtant, les défis pour atteindre l'égalité en matière de genre demeurent nombreux. Ils emportent nécessairement une attention de premier plan à l'égard de la protection des droits des femmes, sans toutefois s'y limiter. La protection des droits des minorités de genre constitue également un enjeu majeur. L'ouvrage propose une analyse synthétique de ces enjeux, dans une perspective pédagogique et critique du droit positif. Principalement enraciné dans le droit belge, il tient également compte du droit européen et international des droits humains - spécialement de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme - et il propose certains développements de droit comparé. L'ouvrage a été rédigé à l'attention de toutes celles et de tous ceux qui s'intéressent au concept de genre du point de vue des droits humains, quel que soit leur niveau de spécialisation en la matière.