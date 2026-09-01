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Les soeurs de Lavallière - Tome 1

Pascal Dague, Fabienne Rouman

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Sur les hauteurs de Saint-Laurent-du-Var, derrière les pins et les brumes marines, se dresse le Manoir de Lavallière. Un lieu trop ancien pour n'être qu'une demeure, trop vivant pour n'être qu'un vestige. Depuis des siècles, on murmure qu'il abrite une école de sorcellerie dirigée par Elfira, femme mystérieuse à la beauté crépusculaire dont nul ne connaît l'âge véritable. Lorsque Anaïs franchit les portes du Manoir, elle ignore encore que son arrivée réveillera une magie oubliée et un passé que personne n'aurait dû exhumer. Entre songes et hantises, entre le réel et l'impossible, Anaïs découvre sa propre nature : celle de l'Eclipse, une sorcière dont la lumière n'existe que dans la nuit. Dans cette première chronique des Soeurs de Lavallière, la magie possède le poids d'un héritage, d'une ascendance et d'une menace.

Par Pascal Dague, Fabienne Rouman
Chez Encre rouge

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Auteur

Pascal Dague, Fabienne Rouman

Editeur

Encre rouge

Genre

Fantasy

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Les soeurs de Lavallière - Tome 1

Pascal Dague, Fabienne Rouman

Paru le 01/09/2026

235 pages

Encre rouge

21,50 €

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