Les soeurs de Lavallière - Tome 1

Sur les hauteurs de Saint-Laurent-du-Var, derrière les pins et les brumes marines, se dresse le Manoir de Lavallière. Un lieu trop ancien pour n'être qu'une demeure, trop vivant pour n'être qu'un vestige. Depuis des siècles, on murmure qu'il abrite une école de sorcellerie dirigée par Elfira, femme mystérieuse à la beauté crépusculaire dont nul ne connaît l'âge véritable. Lorsque Anaïs franchit les portes du Manoir, elle ignore encore que son arrivée réveillera une magie oubliée et un passé que personne n'aurait dû exhumer. Entre songes et hantises, entre le réel et l'impossible, Anaïs découvre sa propre nature : celle de l'Eclipse, une sorcière dont la lumière n'existe que dans la nuit. Dans cette première chronique des Soeurs de Lavallière, la magie possède le poids d'un héritage, d'une ascendance et d'une menace.