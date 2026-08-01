Les pages du vent

Léa, jeune Bretonne d'un peu plus de vingt ans et vivant à Paris, occupant un poste à responsabilités se voit licenciée économique. Le couple qu'elle forme avec Alain n'a plus de sens et pour Léa, il est temps de retrouver ses racines. Elle quitte tout alors qu'elle trouve un poste de libraire dans un petit bourg breton. Un soir, à l'heure de la fermeture, elle rencontre Noah. On imagine la suite, mais que de soubresauts avant une conclusion presque logique et évidente. Un bonbon bien emballé qui ravira un besoin de tendresse et d'amour, le tout emballé dans un cocon de paysages et de senteur d'océan.