Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026

Fleur de sang

Frederic Vuillomenet, Frédéric Vuilliomenet

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Jeune agent du MI6, James Wilson n'est encore qu'en phase de confirmation lorsqu'on lui confie une tâche en apparence simple : récupérer une clé USB sensible, perdue lors d'une fête clandestine réunissant les plus puissantes organisations criminelles d'Amérique latine. Mais très vite, l'enquête dépasse le cadre d'une simple récupération. De la Colombie aux favelas du Brésil, jusqu'aux coeur de l'Europe, des soirées luxueuses aux opérations clandestines, James s'enfonce dans un monde où chaque alliance est fragile, chaque vérité provisoire. Entre cartels, gangs, agents sous couverture et faux-semblants, il comprend que cette clé attise bien plus de convoitises qu'il ne l'imaginait. Au coeur de cette traque, James croise Gaïla, une femme aussi énigmatique que déterminée, et se retrouve confronté à des figures de l'ombre qui semblent toutes liées par un secret commun. Peu à peu, la frontière entre ennemis et alliés se brouille. Lorsque l'affaire prend une dimension internationale, mêlant son paternel, James doit faire face à une question essentielle : La vengeance l'emportera-t-elle sur sa raison ? Entre espionnage, trahisons, romance dangereuse et choix impossibles, ce thriller haletant entraîne le lecteur dans une traque mêlant sang et fausse alliance.

Par Frederic Vuillomenet, Frédéric Vuilliomenet
Chez Editions de l'Onde

|

Auteur

Frederic Vuillomenet, Frédéric Vuilliomenet

Editeur

Editions de l'Onde

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Fleur de sang par Frederic Vuillomenet, Frédéric Vuilliomenet

Commenter ce livre

 

Fleur de sang

Frederic Vuillomenet, Frédéric Vuilliomenet

Paru le 01/09/2026

220 pages

Editions de l'Onde

19,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782371588189
9782371588189
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match L’écrivaine qui a bouleversé l’art de la nouvelle entre dans la Pléiade 200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.