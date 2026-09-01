Fleur de sang

Jeune agent du MI6, James Wilson n'est encore qu'en phase de confirmation lorsqu'on lui confie une tâche en apparence simple : récupérer une clé USB sensible, perdue lors d'une fête clandestine réunissant les plus puissantes organisations criminelles d'Amérique latine. Mais très vite, l'enquête dépasse le cadre d'une simple récupération. De la Colombie aux favelas du Brésil, jusqu'aux coeur de l'Europe, des soirées luxueuses aux opérations clandestines, James s'enfonce dans un monde où chaque alliance est fragile, chaque vérité provisoire. Entre cartels, gangs, agents sous couverture et faux-semblants, il comprend que cette clé attise bien plus de convoitises qu'il ne l'imaginait. Au coeur de cette traque, James croise Gaïla, une femme aussi énigmatique que déterminée, et se retrouve confronté à des figures de l'ombre qui semblent toutes liées par un secret commun. Peu à peu, la frontière entre ennemis et alliés se brouille. Lorsque l'affaire prend une dimension internationale, mêlant son paternel, James doit faire face à une question essentielle : La vengeance l'emportera-t-elle sur sa raison ? Entre espionnage, trahisons, romance dangereuse et choix impossibles, ce thriller haletant entraîne le lecteur dans une traque mêlant sang et fausse alliance.