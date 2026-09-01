Ce manuel pédagogique est destiné à l'apprentissage du droit fiscal. Outil clair et didactique, il permet d'appréhender la fiscalité française en s'appuyant sur les règles fiscales et des exemples pratiques. Il se concentre sur la compréhension des mécanismes fiscaux, la présentation des notions essentielles, et l'utilisation de cas concrets. - Première partie. L'impôt sur le revenu des personnes physiques - Deuxième partie. L'imposition des résultats des sociétés - Troisième partie. La territorialité des impôts sur le revenu - Quatrième partie. La taxe sur la valeur ajoutée - Cinquième partie. L'imposition du patrimoine - Sixième partie. Les impôts locaux - Septième partie. Les procédures fiscales Cet ouvrage s'adresse aux étudiants en Licence et Master de Droit, aux candidats aux concours administratifs et aux étudiants d'écoles de commerce et d'ingénieurs avec une spécialisation en Gestion ou Finance.