Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Droit fiscal

Lise Chatain, Christian Guichard

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ce manuel pédagogique est destiné à l'apprentissage du droit fiscal. Outil clair et didactique, il permet d'appréhender la fiscalité française en s'appuyant sur les règles fiscales et des exemples pratiques. Il se concentre sur la compréhension des mécanismes fiscaux, la présentation des notions essentielles, et l'utilisation de cas concrets. - Première partie. L'impôt sur le revenu des personnes physiques - Deuxième partie. L'imposition des résultats des sociétés - Troisième partie. La territorialité des impôts sur le revenu - Quatrième partie. La taxe sur la valeur ajoutée - Cinquième partie. L'imposition du patrimoine - Sixième partie. Les impôts locaux - Septième partie. Les procédures fiscales Cet ouvrage s'adresse aux étudiants en Licence et Master de Droit, aux candidats aux concours administratifs et aux étudiants d'écoles de commerce et d'ingénieurs avec une spécialisation en Gestion ou Finance.

Par Lise Chatain, Christian Guichard
Chez Ellipses

|

Auteur

Lise Chatain, Christian Guichard

Editeur

Ellipses

Genre

Finances publiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Droit fiscal par Lise Chatain, Christian Guichard

Commenter ce livre

 

Droit fiscal

Lise Chatain, Christian Guichard

Paru le 01/09/2026

460 pages

Ellipses

34,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782340121386
9782340121386
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match L’écrivaine qui a bouleversé l’art de la nouvelle entre dans la Pléiade 200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.