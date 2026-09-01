Droit fiscal

Cet ouvrage, spécialement conçu pour les étudiants de licence et de master ainsi que les candidats aux concours de la fonction publique, offre une approche complète et pédagogique qui permet de maîtriser les fondamentaux et les subtilités de cette discipline essentielle. Chaque chapitre est rédigé de manière claire et structurée, avec des tableaux récapitulatifs et des exemples concrets. Pourquoi cet ouvrage en 2026 ? - Intégration complète de la loi de finances pour 2026(nouveaux barèmes de l'IR, aménagements de l'IS), réforme sur la fiscalité patrimoniale votées fin 2025. Intègre les enjeux contemporains comme l'application concrète de l'impôt mondial minimum sur les sociétés (OCDE), les nouvelles taxes environnementales et les incitations à la décarbonation, le point sur la généralisation de la facturation électronique en France (chantier majeur de 2026) et son impact sur la TVA. Points forts100% à jourDécryptage des "Nouvelles Fiscalités" : fiscalité verte, facturation électronique, impôt mondial pour les grands groupesUne pédagogie accès sur la mémorisation avec des exemples concrets, des tableaux, des encadrés, des conseils de lecture