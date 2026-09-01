Intégrale de la série "Scandale en Afrique" Après le scandale... un mariage ? Le baiser du Cap "Si je t'embrasse, il n'y aura pas de retour en arrière possible. ". . Face au sublime Radd Tempest-Vane, Brin retient son souffle. Cet homme troublant est son employeur ! Recrutée par Radd pour parer de fleurs le Kagiso Lodge, sa luxueuse villa sud-africaine qui abritera le mariage de l'année, Brin sait que ce contrat pourrait lancer sa carrière, ou la briser... La conquête d'un play-boy Devenue la tutrice d'une adorable fillette, Bay doit trouver un emploi en urgence ! Son entretien avec Digby Tempest-Vane, qui recherche une décoratrice d'intérieur pour l'un de ses prestigieux hôtels du Cap, pourrait être sa chance ! Hélas, subjuguée par le sulfureux play-boy, Bay perd tous ses moyens en sa présence... L'héritière d'un scandale Lorsque Roisin découvre qu'elle est l'unique héritière des richissimes Tempest-Vane, elle panique. Que faire de cette fortune tombée du ciel ? Un élément de réponse lui arrive quand Muzi Miya-Matthews se propose de lui racheter le vignoble de Saint-Urban. Aussitôt, elle se méfie. Quel secret recèlent donc ces terres convoitées par le milliardaire ? Romans réédités