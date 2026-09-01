Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

L'étreinte d'un confrère / Le courage d'aimer

Anne Fraser, Susan Carlisle

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'étreinte d'un confrère, Susan Carlisle Pionnière de la chirurgie rénale, le Dr Lily Evans révèle un sang-froid à toute épreuve. En salle d'opération, elle maîtrise chacun de ses gestes pour sauver des vies. Aussi est-elle déconcertée par l'arrivée du Dr Maxwell James dans son hôpital. Ce confrère, nommé tout comme elle pour l'Innovation médicale de l'année, travaillera à son côté durant dix jours. Or il a le don de lui faire perdre ses moyens, et pour preuve : un an plus tôt, tous deux ont eu une liaison... Le courage d'aimer, Anne Fraser Pour Cassie, rien n'est plus important que son métier de pédiatre. Rien, pas même l'amour. Pourtant, sa rencontre avec le Dr Leith Ballantyne, lors d'une mission humanitaire, la ferait presque tout remettre en question. Leith est le premier homme à faire battre son coeur de cette façon... Mais, lorsqu'elle apprend qu'il est le père d'un enfant de quatre ans, elle sent la panique la gagner et décide de fuir loin de lui... Romans réédités

Par Anne Fraser, Susan Carlisle
Chez Harlequin

|

Auteur

Anne Fraser, Susan Carlisle

Editeur

Harlequin

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'étreinte d'un confrère / Le courage d'aimer par Anne Fraser, Susan Carlisle

Commenter ce livre

 

L'étreinte d'un confrère / Le courage d'aimer

Anne Fraser, Susan Carlisle

Paru le 01/09/2026

288 pages

Harlequin

7,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782280534116
9782280534116
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match L’écrivaine qui a bouleversé l’art de la nouvelle entre dans la Pléiade 200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.