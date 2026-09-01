L'étreinte d'un confrère / Le courage d'aimer

L'étreinte d'un confrère, Susan Carlisle Pionnière de la chirurgie rénale, le Dr Lily Evans révèle un sang-froid à toute épreuve. En salle d'opération, elle maîtrise chacun de ses gestes pour sauver des vies. Aussi est-elle déconcertée par l'arrivée du Dr Maxwell James dans son hôpital. Ce confrère, nommé tout comme elle pour l'Innovation médicale de l'année, travaillera à son côté durant dix jours. Or il a le don de lui faire perdre ses moyens, et pour preuve : un an plus tôt, tous deux ont eu une liaison... Le courage d'aimer, Anne Fraser Pour Cassie, rien n'est plus important que son métier de pédiatre. Rien, pas même l'amour. Pourtant, sa rencontre avec le Dr Leith Ballantyne, lors d'une mission humanitaire, la ferait presque tout remettre en question. Leith est le premier homme à faire battre son coeur de cette façon... Mais, lorsqu'elle apprend qu'il est le père d'un enfant de quatre ans, elle sent la panique la gagner et décide de fuir loin de lui... Romans réédités