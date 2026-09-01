Danse avec un cheikh / Retrouvailles au castello / Une coupable passion

Danse avec un cheikh, Clare Connelly Ce soir, Johara veut tout oublier : ses responsabilités de princesse et le mariage auquel elle doit se soumettre pour assurer la paix dans la région. C'est à l'occasion d'un bal que sa vie bascule, entre les bras d'un sublime inconnu. Après la nuit torride qui les unit, Johara découvre avec stupeur que son amant n'est autre que le cheikh Amir d'Ishkana, l'ennemi de sa famille... Retrouvailles au castello, Melanie Milburne Quand Leo Valente lui demande d'être la nourrice de sa fille, Eliza est troublée. Pourquoi, quatre ans après leur douloureuse rupture, lui fait-il cette proposition insensée, lui qui a toutes les raisons de la haïr ? Et, surtout, pourquoi est-elle incapable de fuir loin de ce château italien où elle se retrouvera à la merci de Leo ? Une coupable passion, Maya Blake Injustement accusée de trafic de drogue, Ana reste confiante : son innocence finira par être reconnue ! Hélas, c'est compter sans Bastien Heidecker, l'odieux P-DG des diamants Heidecker dont elle est l'égérie. Furieux qu'elle mette en péril l'image de l'entreprise, il s'est mis en tête de la surveiller jour et nuit, pour mieux détruire sa carrière au moindre écart... Romans réédités