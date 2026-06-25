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#Essais

Un bien commun de l’humanité menacé

Olivier Garraud

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Le sang est symbolique et sacré. La transfusion repose sur le don altruiste de sang. Le plasma, riche en composants essentiels, n'a pas cette dimension symbolique. Son classement comme médicament a ouvert une concurrence entre secteur public non lucratif et industrie privée. En l'absence de limites, notamment éthiques envers les donneurs, le modèle industriel rompt avec l'humanisme de la transfusion. Le don de sang et de plasma pourrait-il relever des biens communs de l'humanité ? Déjà considéré comme un bien public, le plasma risque pourtant de devenir un simple bien marchand, soumis aux tensions des marchés financiers plutôt qu'aux besoins des patients dépendants des produits plasmatiques. Une boîte de Pandore s'est ainsi ouverte.

Par Olivier Garraud
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Olivier Garraud

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Ethique

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Un bien commun de l’humanité menacé

Olivier Garraud

Paru le 25/06/2026

100 pages

Editions L'Harmattan

13,00 €

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