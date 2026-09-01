Captive d'une nuit

"Embrassez-moi". Ces mots, jamais Aurora n'aurait dû les prononcer. Pourtant, dissimulée sous un masque, elle est gagnée par une audace inouïe. Et puis, elle a tant besoin de réconfort ce soir... Alors que les lèvres de Sebastian se posent sur les siennes, elle est emportée par un tourbillon d'émotions et, bientôt, elle perd la raison entre ses bras. Six mois plus tard, la réalité la rattrape de plein fouet, hélas ! Sebastian, qui a découvert le secret de sa grossesse, exige qu'elle l'accompagne sur-le-champ dans son château des Highlands !