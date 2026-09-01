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#Roman francophone

Le poison du désir / Unis par la passion

Meg Maxwell, Helen Lacey

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Le poison du désir, Helen Lacey Le Dr O'Sullivan, Kieran, vient de frôler sa peau. Electrisée par ce simple contact, Nicole oublie qu'il y a quinze ans, cet homme l'a abandonnée pour privilégier sa carrière. Nicole savoure cet instant fugace, quand Marco, son fils adoptif, la ramène brutalement à la réalité. Non, elle n'a pas le droit d'oublier le passé, et doit protéger sa famille de l'instabilité que représente Kieran. Unis par la passion, Meg Maxwell Lorsque Olivia, rencontrée dans le petit restaurant où elle travaille, lui révèle posséder un don de double vue, Carson lui rit au nez. Pourtant, quelques jours plus tard, quand son père lui demande de retrouver la femme qu'il aime et qui a aujourd'hui disparu, c'est vers Olivia que le détective privé décide de se tourner. Ainsi, il pourra tester ses prétendues visions et, bien sûr, la revoir... Romans réédités

Par Meg Maxwell, Helen Lacey
Chez Harlequin

|

Auteur

Meg Maxwell, Helen Lacey

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Le poison du désir / Unis par la passion

Meg Maxwell, Helen Lacey

Paru le 01/09/2026

320 pages

Harlequin

8,50 €

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