Multinationales et guerres en Afrique

Cet ouvrage met en lumière le lien intrinsèque entre l'abondance des ressources naturelles stratégiques et la persistance des conflits armés en Afrique. Il démontre que l'est de la RDC n'est pas seulement le théâtre de tensions locales, mais le centre d'une économie de guerre mondialisée où les ressources naturelles servent de moteur à la violence plutôt qu'au développement. Certaines multinationales, loin d'être neutres, tirent profit de l'instabilité sécuritaire à travers la prédation stratégique. Elles s'appuient sur des réseaux de contrebande et des groupes armés pour accéder à des gisements critiques et s'approvisionner en matières premières à vil prix. La valeur stratégique des minerais congolais l'emporte sur la valeur de la vie humaine. La solution n'est pas uniquement dans la diplomatie, mais également dans la capacité du gouvernement congolais à restaurer son autorité sur l'ensemble du territoire national, réformer son appareil sécuritaire pour créer une force dissuasive contre toute menace et exiger une traçabilité réelle et bénéfique aux autochtones.