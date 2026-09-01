Mensonges... ou promesse ?

Un troublant ami, Gina Wilkins Pourquoi Kim a-t-elle dit à sa mère qu'elle avait épousé le père de sa fille de neuf mois ? Désormais, pour leur réunion familiale dans le Missouri, elle n'a d'autre choix que d'accepter la proposition de Tate de jouer les époux. Or, s'il la voit comme une amie, Kim éprouve en sa présence un trouble... qu'elle peine à dissimuler. Le rôle de sa vie, Judy Duarte Venue à Brighton Valley pour se ressourcer, Catherine reçoit une proposition de travail inattendue : un certain Ray Mendez lui demande de prétendre qu'elle est sa fiancée, afin de décourager ses trop nombreuses prétendantes. Catherine accepte, tout en redoutant de tomber elle aussi sous le charme de cet homme si séduisant... Un mari providentiel, Renee Roszel Sally, enceinte de huit mois, doit se rendre à l'évidence : aux yeux de ses grands-parents, il est infamant d'être mère célibataire ! Aussi est-elle soulagée quand Noah Marche, qu'elle vient tout juste de rencontrer, accepte de se faire passer pour son mari. Un faux mari qui, hélas, lui apparaît soudain comme l'homme idéal... Romans réédités