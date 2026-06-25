Entre mémoire et droit : histoire, patrimoine et dialogues culturels entre la France et le Mexique 1826-2026 Entre mémoire, patrimoine et droit, cet ouvrage propose une réflexion sur deux siècles de relations entre la France et le Mexique, à travers l'histoire des échanges culturels et la place des biens patrimoniaux dans la construction des identités nationales. A l'occasion du bicentenaire des relations diplomatiques entre les deux pays, il interroge la manière dont les oeuvres, les monuments et les objets de mémoire deviennent des témoins privilégiés des liens entre nations. Croisant l'histoire, le droit et la pensée culturelle, l'auteur analyse le patrimoine non comme un simple héritage matériel, mais comme un espace de significations où se rencontrent mémoire collective, souveraineté et dialogue interculturel. Les biens culturels y apparaissent comme des palimpsestes : traces d'un passé réinterprété, objets de transmission, mais aussi enjeux de protection, de circulation et de restitution. Du monde précolombien aux débats contemporains, cet essai montre que la mémoire des peuples se construit autant dans la préservation de leurs oeuvres que dans les échanges qui les relient à d'autres civilisations. Une méditation sur le patrimoine comme lieu vivant de rencontre entre histoire, identité et universalité.