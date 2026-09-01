Un dangereux Highlander

Ecosse, XIVe siècle Fuyant un mariage arrangé avec un homme cruel, Shannon trouve refuge chez sa tante, dans le clan des Mackintosh. Pour ne pas être reconnue, elle dissimule son identité, et c'est sous le nom de Saraid qu'elle est présentée à Alan, un séduisant Highlander qui embrase son coeur au premier coup d'oeil. Mais, lorsqu'elle apprend que celui-ci est le cousin de son ancien fiancé, le désir laisse place à la peur. Puis à la panique, car Alan s'avère être un pisteur, qui recherche les personnes disparues. Si elle veut maintenir secrète son identité, elle va devoir fuir cet homme à tout prix... Roman réédité