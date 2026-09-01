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#Roman francophone

Le chantage du Viking

Michelle Styles

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Angleterre, IXe siècle Brand Bjornson. Lady Edith maudit ce nom depuis que cet arrogant Viking s'est imposé chez elle. La mort tragique de son mari, parti au combat, lui faisait redouter l'arrivée des envahisseurs. Et voilà ses craintes confirmées : ce Bjornson voudrait la chasser du domaine qui appartient à sa famille depuis des générations ! Non, hors de question de laisser son héritage et ses gens à la merci de ce barbare. Edith compte rester coûte que coûte. Même si, pour cela, elle doit accepter les conditions honteuses de Bjornson : devenir sa concubine pendant un an... Roman Réédité

Par Michelle Styles
Chez Harlequin

|

Auteur

Michelle Styles

Editeur

Harlequin

Genre

Romance historique

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Le chantage du Viking

Michelle Styles

Paru le 01/09/2026

320 pages

Harlequin

7,90 €

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