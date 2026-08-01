Aujourd'hui, Petit Ecureuil sautille sur le chemin car c'est son premier jour d'école. Mais arrivé devant la classe, il n'a plus trop envie d'y aller. Au début de la journée, sa maman lui manque beaucoup. La maîtresse propose de faire un grand dessin. C'est drôle de mettre ses mains dans la peinture ! La maman de Petit Ecureuil lui manque moins. Ensuite, il construit une tour avec Lapin et Souris, sa maman ne lui manque plus du tout. Et quand il faut ranger... Oh non ! L'école est déjà terminée ?