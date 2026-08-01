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Premier jour d'école

Luana Rinaldo, Géraldine Menuet

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Aujourd'hui, Petit Ecureuil sautille sur le chemin car c'est son premier jour d'école. Mais arrivé devant la classe, il n'a plus trop envie d'y aller. Au début de la journée, sa maman lui manque beaucoup. La maîtresse propose de faire un grand dessin. C'est drôle de mettre ses mains dans la peinture ! La maman de Petit Ecureuil lui manque moins. Ensuite, il construit une tour avec Lapin et Souris, sa maman ne lui manque plus du tout. Et quand il faut ranger... Oh non ! L'école est déjà terminée ?

Par Luana Rinaldo, Géraldine Menuet
Chez Lito

|

Auteur

Luana Rinaldo, Géraldine Menuet

Editeur

Lito

Genre

La vie quotidienne

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Premier jour d'école

Luana Rinaldo, Géraldine Menuet

Paru le 01/08/2026

24 pages

Lito

5,50 €

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Scannez le code barre 9782244413433
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