La forêt des mystères / Un jour, on se reverra

La forêt des mystères, Michele Hauf En entrant sur les terres de Skylar Davis, Joe hésite sur la conduite à tenir. Certes, il soupçonne la famille Davis d'être liée au réseau de braconnage qui sévit dans la forêt. Mais attaquer Skylar de front est une mauvaise idée : d'abord parce qu'elle est la femme la plus fière qu'il connaisse. Ensuite et surtout parce qu'il craint de perdre ses moyens devant celle qui le trouble depuis toujours... Un jour, on se reverra, Beverly Barton "Un jour, je te tuerai". Ces mots, prononcés cinq ans plus tôt par le criminel qu'elle a fait emprisonner à vie, Joanna n'a jamais pu les oublier. Aussi, quand elle apprend qu'il vient de s'évader, voit-elle ses pires craintes refaire surface. Bouleversée, elle décide de demander à son voisin, J. T. Blackwood, de la protéger. J. T. , un policier qui, sans qu'elle puisse l'expliquer, l'attire irrésistiblement. Romans réédités