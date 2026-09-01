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La forêt des mystères / Un jour, on se reverra

Michele Hauf, Beverly Barton

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La forêt des mystères, Michele Hauf En entrant sur les terres de Skylar Davis, Joe hésite sur la conduite à tenir. Certes, il soupçonne la famille Davis d'être liée au réseau de braconnage qui sévit dans la forêt. Mais attaquer Skylar de front est une mauvaise idée : d'abord parce qu'elle est la femme la plus fière qu'il connaisse. Ensuite et surtout parce qu'il craint de perdre ses moyens devant celle qui le trouble depuis toujours... Un jour, on se reverra, Beverly Barton "Un jour, je te tuerai". Ces mots, prononcés cinq ans plus tôt par le criminel qu'elle a fait emprisonner à vie, Joanna n'a jamais pu les oublier. Aussi, quand elle apprend qu'il vient de s'évader, voit-elle ses pires craintes refaire surface. Bouleversée, elle décide de demander à son voisin, J. T. Blackwood, de la protéger. J. T. , un policier qui, sans qu'elle puisse l'expliquer, l'attire irrésistiblement. Romans réédités

Par Michele Hauf, Beverly Barton
Chez Harlequin

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Auteur

Michele Hauf, Beverly Barton

Editeur

Harlequin

Genre

Suspense romantique

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La forêt des mystères / Un jour, on se reverra

Michele Hauf, Beverly Barton

Paru le 01/09/2026

416 pages

Harlequin

8,90 €

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Scannez le code barre 9782280531221
9782280531221
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