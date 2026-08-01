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Grand Trail N° 1, été 2026

Frédéric Berg

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GRAND TRAIL est une revue trimestrielle indépendante consacrée au trail running et, plus largement, aux pratiques de mouvement en nature (course, randonnée, alpinisme, vélo, marche longue distance...). Objet éditorial hybride, à mi-chemin entre le magazine et le livre, il s'inscrit dans une démarche de journalisme de fond, avec une ambition forte : documenter le trail non seulement comme pratique sportive, mais aussi comme phénomène culturel, scientifique, social et territorial.

Par Frédéric Berg
Chez Grand trail

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Auteur

Frédéric Berg

Editeur

Grand trail

Genre

Course à pieds

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Grand Trail N° 1, été 2026

Frédéric Berg

Paru le 01/08/2026

144 pages

Grand trail

20,00 €

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Scannez le code barre 9791098651205
9791098651205
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