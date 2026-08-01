Grand Trail N° 1, été 2026

GRAND TRAIL est une revue trimestrielle indépendante consacrée au trail running et, plus largement, aux pratiques de mouvement en nature (course, randonnée, alpinisme, vélo, marche longue distance...). Objet éditorial hybride, à mi-chemin entre le magazine et le livre, il s'inscrit dans une démarche de journalisme de fond, avec une ambition forte : documenter le trail non seulement comme pratique sportive, mais aussi comme phénomène culturel, scientifique, social et territorial.