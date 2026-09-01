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#Roman francophone

Une princesse pour Theo

Heidi Rice

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Mariage arrangé Un mariage sous contrat, une union de convenance : ils avaient tout prévu... sauf de tomber amoureux ! La princesse Freya en a plus qu'assez d'être un pion sur l'échiquier familial. D'abord promise à l'aîné des Caras, voilà qu'on lui demande maintenant de séduire le frère de ce dernier. Ulcérée, elle voudrait pouvoir mépriser Theo, pourtant dès leur rencontre elle se sent irrésistiblement attirée par lui. Pire encore, lorsqu'il l'enlève pour la convaincre que leur union leur serait profitable à tous les deux, elle se prend à rêver de transformer ce pacte politique en un mariage d'amour...

Par Heidi Rice
Chez Harlequin

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Auteur

Heidi Rice

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Une princesse pour Theo

Heidi Rice

Paru le 01/09/2026

160 pages

Harlequin

4,95 €

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Scannez le code barre 9782280529853
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