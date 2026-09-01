Une princesse pour Theo

Mariage arrangé Un mariage sous contrat, une union de convenance : ils avaient tout prévu... sauf de tomber amoureux ! La princesse Freya en a plus qu'assez d'être un pion sur l'échiquier familial. D'abord promise à l'aîné des Caras, voilà qu'on lui demande maintenant de séduire le frère de ce dernier. Ulcérée, elle voudrait pouvoir mépriser Theo, pourtant dès leur rencontre elle se sent irrésistiblement attirée par lui. Pire encore, lorsqu'il l'enlève pour la convaincre que leur union leur serait profitable à tous les deux, elle se prend à rêver de transformer ce pacte politique en un mariage d'amour...