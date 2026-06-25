La Septième croisade et le vrai Louis IX

Les croisades de Louis IX, qui deviendra saint Louis, se sont soldées par de vrais désastres militaires, humanitaires, mais aussi politiques et familiaux. Si l'historiographie moderne s'accorde pour qualifier ce roi de piètre stratège, elle ignore un grand nombre de faits et de sources démontrant sa responsabilité pleine et entière dans ces tragédies. Gaëlle Audéon, par une analyse serrée de la documentation et de la chronologie des évènements, retrace la Septième croisade autour de cinq thèmes : le rôle et la situation de la reine Marguerite de Provence, la campagne d'Egypte, le prolongement indéfini du séjour de Louis IX en Terre sainte, ses relations avec les barons syriens, et le bilan financier. Elle met en exergue l'irresponsabilité du roi à rester en Terre sainte alors même que le royaume de France reste sans gouvernance après la mort de la régente Blanche de Castille. Elle relève également les comportements discutables de Louis IX avec ses proches, singulièrement la reine Marguerite, "otage" d'un séjour outremer de six longues années. Cette nouvelle édition s'enrichit de travaux récents sur la Septième croisade, sans que le portrait du "vrai Louis IX" en soit modifié.