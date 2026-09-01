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Droit constitutionnel

Pierre Brunet, Francis Hamon, Michel Troper

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Ce manuel, destiné en premier lieu aux étudiants de licence en droit, couvre tout le programme de droit constitutionnel de 1re année : la théorie générale de l'Etat : la Constitution, le pouvoirles principaux régimes constitutionnels étrangersl'histoire constitutionnelle de la Franceles institutions de la Ve République : la Constitution de 1958, les élections, l'encadrement de la vie politique, le président de la République, le gouvernement, le Parlement, les normes, le Conseil constitutionnel, les juridictions judiciaires et administratives Cet ouvrage donne une présentation claire et synthétique des grands principes du droit constitutionnel et des institutions politiques des principaux pays du monde, et en particulier de la France. L'accent est mis sur les idées qui structurent les systèmes politiques et permettent d'en éclairer les détails et d'en comprendre le fonctionnement. Points fortsUn grand classique du droit constitutionnelA jour des dernières actualités de la matière (élections municipales, instabilité gouvernementale, blocage du travail parlementaire, motion de censure, loi de finances reportée...) et des décisions du Conseil constitutionnel

Par Pierre Brunet, Francis Hamon, Michel Troper
Chez LGDJ

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Auteur

Pierre Brunet, Francis Hamon, Michel Troper

Editeur

LGDJ

Genre

Droit constitutionnel

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Droit constitutionnel

Pierre Brunet, Francis Hamon, Michel Troper

Paru le 01/09/2026

900 pages

LGDJ

38,00 €

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