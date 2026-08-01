Le Coeur indéchiffrable

Irène Moreau d'Escrières poétise comme elle respire, et sa houle amoureuse nous entraîne par-delà les mondes et les cultures. Son oeuvre est régulièrement saluée depuis de nombreuses années par des distinctions littéraires décernées par la Société des Poètes Français, la Société des Poètes et Artistes de France et la Société des Auteurs et Poètes de la Francophonie. En 2026, Le Don des nuages a reçu un diplôme décerné par le jury des Poètes de l'Amitié, Poètes sans frontières, dans le cadre du Prix Stephen Liégeard. A travers chacun de ses poèmes, Irène Moreau d'Escrières nous rappelle combien notre monde a besoin de beauté, de lumière et de poésie.