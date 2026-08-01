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#Roman francophone

Le Coeur indéchiffrable

Irène Moreau D'Escrières

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Irène Moreau d'Escrières poétise comme elle respire, et sa houle amoureuse nous entraîne par-delà les mondes et les cultures. Son oeuvre est régulièrement saluée depuis de nombreuses années par des distinctions littéraires décernées par la Société des Poètes Français, la Société des Poètes et Artistes de France et la Société des Auteurs et Poètes de la Francophonie. En 2026, Le Don des nuages a reçu un diplôme décerné par le jury des Poètes de l'Amitié, Poètes sans frontières, dans le cadre du Prix Stephen Liégeard. A travers chacun de ses poèmes, Irène Moreau d'Escrières nous rappelle combien notre monde a besoin de beauté, de lumière et de poésie.

Par Irène Moreau D'Escrières
Chez Encre rouge

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Auteur

Irène Moreau D'Escrières

Editeur

Encre rouge

Genre

Poésie

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Le Coeur indéchiffrable

Irène Moreau D'Escrières

Paru le 01/08/2026

101 pages

Encre rouge

10,00 €

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Scannez le code barre 9782386750601
9782386750601
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