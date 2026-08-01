Il y a Doudou et puis il y a l'Autre-Doudou. Doudou dort blotti contre la joue moelleuse et chaude de Timéo, chaque nuit. Il sent la banane écrasée et la bave séchée. L'Autre-Doudou, lui, dort seul dans un tiroir tout noir et empeste le savon. Mais un jour... Oh non ! Doudou tombe par terre. Direction la machine à laver ! C'est alors que l'Autre-Doudou sort du tiroir... Mais Timéo découvre Doudou sur l'étendoir. Il y en a deux !