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#Essais

L'Autre-Doudou

Emma Martinez, Mathilde Perrault-Archambault

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Il y a Doudou et puis il y a l'Autre-Doudou. Doudou dort blotti contre la joue moelleuse et chaude de Timéo, chaque nuit. Il sent la banane écrasée et la bave séchée. L'Autre-Doudou, lui, dort seul dans un tiroir tout noir et empeste le savon. Mais un jour... Oh non ! Doudou tombe par terre. Direction la machine à laver ! C'est alors que l'Autre-Doudou sort du tiroir... Mais Timéo découvre Doudou sur l'étendoir. Il y en a deux !

Par Emma Martinez, Mathilde Perrault-Archambault
Chez Lito

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Auteur

Emma Martinez, Mathilde Perrault-Archambault

Editeur

Lito

Genre

La vie quotidienne

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L'Autre-Doudou

Emma Martinez, Mathilde Perrault-Archambault

Paru le 01/08/2026

24 pages

Lito

5,50 €

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Scannez le code barre 9782244413440
9782244413440
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