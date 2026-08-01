Le Kaléidostyloscope II ou pourquoi le poulet a-t-il retraversé la route ?

Pourquoi donc le poulet a-t-il retraversé la route ? Et surtout, comment en parler, pour en dire quoi ? Ce recueil fait suite à un volume publié en 2024 dans la même collection. Des Evangiles au parler "djeun" d'aujourd'hui, la chronologie agence plus d'une centaine de variations inédites sur le thème obligé. Saint Matthieu, Barthes, Dante, Baudelaire, Camus, Brassens, Perec, Nothomb, l'hypothétique Kévin... Quels modèles vont permettre à l'incorrigible volaille de retraverser, avec la route, les auteurs, les genres, les formes et les siècles ? Anciens ou actuels, classiques ou en marge, tous ceux que leur style exemplaire autorise à identifier après leur avoir valu la notoriété, par-delà les modes. Plus ou moins "exercice d'admiration" du style reflété, l'imitation est cet art par lequel le monde des oeuvres figure, comme l'astronomie nous l'a répété du cosmos, un univers en perpétuelle expansion. L'imitateur inscrit ses pastiches au coeur du vaste domaine des mimécrits, pour illustrer la forgerie avouée et non caricaturale, sans oublier des genres comme la lettre, l'essai, la chanson ou le roman de gare, voire les mots croisés ou le message secret.