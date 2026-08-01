C'est l'heure de l'école

C'est l'heure d'aller à l'école pour Titi ! C'est sa première rentrée, alors il est un peu inquiet. Sa maman le rassure en lui donnant un petit caillou sur lequel elle dépose un petit bisou. Pendant la classe, Titi serre très fort son petit caillou dans sa main. A la récré, il rencontre Grenouille et Caméléon. Ils jouent au ballon et s'amusent comme des fous. Le soir, arrivé à la maison, Titi rend son petit caillou à sa maman : l'école c'est trop chouette, il n'en plus besoin !