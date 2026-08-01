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#Essais

C'est l'heure de l'école

Marzia Giordano, Géraldine Menuet

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C'est l'heure d'aller à l'école pour Titi ! C'est sa première rentrée, alors il est un peu inquiet. Sa maman le rassure en lui donnant un petit caillou sur lequel elle dépose un petit bisou. Pendant la classe, Titi serre très fort son petit caillou dans sa main. A la récré, il rencontre Grenouille et Caméléon. Ils jouent au ballon et s'amusent comme des fous. Le soir, arrivé à la maison, Titi rend son petit caillou à sa maman : l'école c'est trop chouette, il n'en plus besoin !

Par Marzia Giordano, Géraldine Menuet
Chez Lito

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Auteur

Marzia Giordano, Géraldine Menuet

Editeur

Lito

Genre

La vie quotidienne

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C'est l'heure de l'école

Marzia Giordano, Géraldine Menuet

Paru le 01/08/2026

24 pages

Lito

5,50 €

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Scannez le code barre 9782244444147
9782244444147
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