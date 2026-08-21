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#Roman étranger

Ici, maintenant

Tom Newlands

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"Un grand livre. Il vous fera rire aux éclats et il vous brisera le coeur à parts égales". Douglas Stuart "Béton, baston et fiente dans ta frange, c'était ça Muircross". Ce n'est pas simple d'être une adolescente en banlieue de Glasgow : Cora Mowat a 14 ans au milieu des années 1990 et ses amies ne la comprennent pas, mais qui peut comprendre quoi que ce soit dans cette petite ville balnéaire où les fous, les chômeurs et les mouettes font la loi ? Et l'emménagement du nouveau petit ami de sa mère, Gunner, un type apparemment bien intentionné, mais chauve et borgne et secret, n'arrange pas les choses. La seule solution : partir ? Mais où et comment ? Ce premier roman fracassant, émouvant, férocement drôle et débordant d'empathie, signe la naissance d'un grand auteur. En explorant la pauvreté, la violence, le besoin d'ailleurs et les liens d'amour filial et amical dans un coin paumé de l'Ecosse, Tom Newlands crée un personnage inoubliable, aussi surprenant et attendrissant que la vie elle-même. "Une nouvelle voix littéraire unique et l'un des meilleurs premiers romans britanniques de ces derniers temps". David Peace "Magnifique... tellement original, touchant et marquant". The Guardian Tom NEWLANDS est écossais et vit à Londres. Ici, maintenant, son premier roman, a été un succès critique et public en Ecosse et en Grande-Bretagne. Il a reçu le McKitterick Prize et le Waterstones Scottish Book of the Year Award.

Par Tom Newlands
Chez Editions Métailié

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Auteur

Tom Newlands

Editeur

Editions Métailié

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Ici, maintenant

Tom Newlands trad. Marguerite Capelle, Anatole Pons-Reumaux

Paru le 21/08/2026

368 pages

Editions Métailié

23,00 €

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