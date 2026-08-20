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Spectres

Thomas Gunzig

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"Ce que l'on voyait du Plan dimensionnel secondaire, c'était un paysage. Un paysage étrange et calme. Un ciel d'un noir parfait, immaculé, sans étoiles ni corps célestes. Le sol semblait constitué de structures rectangulaires s'accumulant les unes sur les autres comme l'auraient fait des feuilles mortes en automne. Jusqu'à l'horizon, ou ce qui faisait office d'horizon, il n'y avait rien d'autre qu'un relief légèrement vallonné évoquant la houle sur un océan calme". Lorsqu'une physicienne découvre l'accès à une dimension parallèle, il faut peu de temps au capitalisme pour s'en emparer. On y construit des bases. On fore. On détruit. L'objectif ? Exploiter ce qui fut pendant longtemps le plus grand mystère de l'être humain. "Je voulais un roman sur la folie, l'avidité, l'amour au milieu du désespoir, la magie dont est capable la science, la curiosité sans limite, la nature du hasard et la relativité générale. Et surtout, je voulais que tout cela devienne une aventure qui m'emporte avec, à l'intérieur, des personnages qui seraient comme des amis". Thomas Gunzig Né à Bruxelles, traduit jusqu'en Chine, romancier, novelliste et scénariste, Thomas Gunzig est lauréat des Prix Victor-Rossel, Triennal du Roman, et Magritte du meilleur scénario.

Par Thomas Gunzig
Chez Au Diable Vauvert

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Auteur

Thomas Gunzig

Editeur

Au Diable Vauvert

Genre

Science-fiction

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Spectres

Thomas Gunzig

Paru le 20/08/2026

544 pages

Au Diable Vauvert

23,00 €

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