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Dans les Alpes tout ira mieux

Alexis Jenni

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En s'installant dans les Alpes, Camille et Paul espèrent respirer un air plus pur, vivre une vie plus ouverte. Hélas, la clinique d'altitude où ils vont trouver un emploi les replonge vite dans ce que la société contemporaine fait de plus cynique. Une comédie corrosive et profonde sur l'ordre néolibéral, et sur comment lui échapper. Camille et Paul ont quitté leur vie citadine et leur boulot insatisfaisant pour aller s'installer dans les Alpes. Comme nombre de leurs concitoyens après la pandémie de 2020, ils ont voulu fuir l'aliénation ordinaire afin de respirer le grand air et de bâtir une existence plus conforme à leurs aspirations. Camille, qui était "plume" d'une éminente personnalité, devient accompagnateur spirituel dans une clinique privée d'altitude, tout en continuant à écrire dans un journal satirique. Paul, ancien aide-soignant, poursuit sa vocation : prendre soin des autres. Hélas, loin d'être le havre espéré, la clinique de montagne va s'avérer un laboratoire de tout ce que la société contemporaine fait de plus brutal. Et si la véritable pandémie qui nous ronge était moins virale que politique ? En cherchant une alternative face aux fatalités apparentes, et en répondant au cynisme ambiant par l'ironie et par la douceur, Alexis Jenni insuffle à cette comédie alerte, corrosive et profonde, une liberté communicative.

Par Alexis Jenni
Chez Editions de l'Observatoire

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Auteur

Alexis Jenni

Editeur

Editions de l'Observatoire

Genre

Littérature française

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Dans les Alpes tout ira mieux

Alexis Jenni

Paru le 20/08/2026

Editions de l'Observatoire

22,00 €

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