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#Roman francophone

Minuit

Andréas Becker

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A l'été 1973, la France vit un optimisme sans limite. Tout semble possible. Les cheveux poussent, les habits se colorent, les femmes se libèrent, les meubles épousent le plastique, les villes nouvelles de banlieue sortent de terre, les voitures envahissent le périphérique parisien. Anne-Lise Desherbes, livrée à elle-même, mariée à un directeur d'assurances et mère d'un adolescent en manque d'attention, noie son ennui dans l'addiction aux médicaments. De paradis artificiels en intuitions morbides, elle est attirée par le mystère d'un meurtre. Au fil de ses errances, elle rencontre un homme inquiétant et s'offre une brève idylle. C'est alors qu'un terrible piège se referme sur elle. Avec Minuit, Andréas Becker conjugue la plus pure exigence stylistique et les rouages de l'intrigue policière. Critique sans concession de la société de consommation, le roman lève le voile sur un sujet tragiquement tabou : le destin d'une femme en proie à ses dépendances qui cherche désespérément à s'émanciper.

Par Andréas Becker
Chez Métropolis

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Auteur

Andréas Becker

Editeur

Métropolis

Genre

Littérature française

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Minuit

Andréas Becker

Paru le 26/08/2026

136 pages

Métropolis

15,00 €

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