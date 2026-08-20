Paradisi Gloria

L'histoire d'une famille provinciale, dans la France contemporaine, révèle une constellation de destins dévastés, minée par les traumatismes et les mensonges. Un premier roman époustouflant de puissance et d'ambition. Depuis la prison, la jeune Zoé Bromberg écrit à une certaine Isabelle, amie de son oncle, pour la prier de lui trouver un avocat. Afin de convaincre son ex-mari, ténor du barreau, de défendre l'accusée, Isabelle entreprend de lui raconter ce qu'elle sait - ou croit savoir - à propos des Bromberg. Et notamment la relation destructrice qu'entretiennent deux frères : Dimitri, l'aîné, pilote de chasse, père de Zoé, figure de domination et de violence, et Gaspard, le cadet, victime de son emprise. Peu à peu, les points de vue se déplacent, d'autres voix s'entrelacent et se succèdent. Se dévoile alors l'histoire d'une famille de petite bourgeoisie dans la France contemporaine, comme une constellation de destins dévastés, minée par les secrets, les traumatismes, les manipulations, et qui s'est complètement désintégrée à partir du jour où la mystérieuse et turbulente Alexis de la Paz, elle-même pilote virtuose, est arrivée pour épouser Dimitri. Avec ce premier roman d'une puissance et d'une ambition stupéfiantes, Elise Lespade nous précipite dans un tourbillon choral vertigineux, tragique et lumineux.