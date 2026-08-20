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#Roman francophone

Midgar

Noham Selcer

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Ils ont grandi sous le même ciel, urbain et sombre, dans la même famille, heurtés par les mêmes secousses. Pourtant, Sura, Zellik et Gaston n'auront pas tiré les mêmes enseignements de leur éducation. A la première, l'enfance aura donné l'ardeur de la révolte ; au deuxième, le goût du pouvoir par l'argent ; au troisième, une attention douloureuse à ce qui menace de disparaître. Arrivé à l'âge adulte, le trio se fissure, entre amour fraternel et contradictions brutales. Employé par le puissant consortium pétrolier IXIA Power, Zellik se laisse emporter par l'ivresse de la réussite financière, tandis que Sura, devenue avocate, engage sa vie pour préserver la nature des saccages écologiques. Un événement imprévu survient, qui va conduire Zellik et sa soeur à s'opposer dans un combat d'une rare intensité. Cette lutte mettra-t-elle en péril leur fratrie, et en particulier le fragile Gaston ? Porté par une écriture puissante, Midgar est un grand roman contemporain sur ce que notre civilisation détruit et sur ce qui, en nous, continue de résister.

Par Noham Selcer
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Noham Selcer

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature française

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Midgar

Noham Selcer

Paru le 20/08/2026

624 pages

Editions Gallimard

25,00 €

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Scannez le code barre 9782073139184
9782073139184
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