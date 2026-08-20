Herbier du souvenir

La suite de l'ouvrage tant aimé de J. F. Beauchemin, "Le Roitelet". A travers une écriture tout en douceur, il aborde les sujets tels que le deuil, la douleur suite à la perte d'un proche. Deux ans après la mort de son frère, qui souffrait de schizophrénie, un homme revisite leur histoire commune au fil de son quotidien. Grâce à l'amour de ses proches - sa femme Livia, leur vieux chat Lennon, la voisine madame Vermeulen -, grâce aussi à l'intarissable splendeur du monde, il réapprend doucement la joie. Son témoignage prend ici la forme d'un herbier, c'est-à-dire d'une collection de souvenirs semés puis recueillis dans la vaste vallée fleurie de sa mémoire, et destinés, comme dans les albums photos, à une certaine immortalité. La mort d'un être aimé est presque toujours un éboulement. Mais cette dégringolade de pierres favorise sur la pente dévalée, labourée par le mouvement impétueux du matériau, la poussée prochaine de nouvelles fleurs. C'est de cette reconfiguration d'un certain sol de l'esprit, de l'âme, des sens, de la volonté et du destin lui-même que sont nées les pages qui commencent ici. Voici la chronique d'un retour au calme, une histoire où perce sur quelques rameaux printaniers le bref bourgeon des souvenirs. Une évocation dont la manière d'être, la disposition générale s'apparentent à celles d'un jardin aux pétales peut-être abîmés, mais exposés à nouveau aux chauds rayons solaires. Voici le récit d'un chagrin apaisé. L'AUTEUR Jean-François Beauchemin, pilier de la littérature francophone. Depuis plus de vingt-cinq ans, Jean-François Beauchemin propose une oeuvre pensive, tout aussi lucide que ludique. Il est l'auteur, notamment, du Jour des corneilles (prix France-Québec 2005), de La Fabrication de l'aube (Prix des libraires 2007) et du Roitelet (Prix des libraires Folio Télérama 2024), dont le succès retentissant sur la scène internationale a fait de lui l'un de nos écrivains les plus aimés.