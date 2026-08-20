Un roman vertigineux qui soulève une question majeure : que reste-t-il alors que tout semble programmé à disparaître ? Disparues depuis dix ans au coeur des montagnes après la fuite de leur père, les cinq soeurs Kowalsky réapparaissent et deviennent un phénomène mondial avant d'être intégrées au projet spatial EnnoIA. Propulsées aux confins du système solaire à bord du vaisseau la Génitrice, une intelligence artificielle conçue pour explorer l'univers, elles cherchent de nouveaux espaces pour développer le tourisme spatial de demain. Mais le programme de la Génitrice semble soudain s'enrayer et tandis que le vaisseau erre dans le vide sidéral, que les frontières spatio-temporelles se font plus poreuses et qu'une catastrophe imminente approche, l'une des soeurs parvient à s'éjecter du vaisseau à bord d'une capsule pour rejoindre la Terre. Elle y retrouve une humanité ayant tourné le dos à la technologie et à l'idée de progrès. Vivants dans la forêt en tribus nomades, les êtres humains sont de moins en moins nombreux et le processus de désabondance enclenché des décennies plus tôt est poussé à son acmé jusqu'à l'étiolement du langage. Entre nature et technologie, instinct et raison, La Désabondance raconte l'épuisement d'un modèle - celui de l'abondance, du progrès, de la maîtrise. Antoine Chainas signe ici un roman qui frappe par la richesse de son imaginaire. Il interroge un système où la connaissance et la rationalité ne sont plus des garanties de justesse, mais des constructions chancelantes, traversées par l'irrationnel, l'affect et le désir de pouvoir. Contre l'illusion d'un monde intégralement maîtrisable, il affirme la nécessité de composer avec l'inachevé, l'incertain. Lire ce livre, c'est tenter d'imaginer une solution viable à l'impossible utopie, bâtir et protéger un lieu où penser encore ce que signifie décider, ce qu'implique le savoir, et comment s'articule la place de l'homme dans le monde.