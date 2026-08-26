En trente ans, Amos et Emerson se sont bâti une existence que beaucoup leur envient. Leurs épouses sont proches, leurs filles adolescentes ont grandi ensemble, et leurs journées s'écoulent dans la langueur de vies new-yorkaises opulentes. Leur amitié semble immuable. Ce week-end, pourtant, quelque chose a changé. Alors qu'ils sont réunis pour célébrer les cinquante-deux ans d'Emerson dans sa maison de campagne, la fête laisse place à de vieilles rancoeurs. Lorsque les tensions éclatent, leur monde si soigneusement construit se brise en un acte de violence impensable, aux conséquences abyssales. Dans un style d'une exactitude infinie, Hal Ebbott pose un regard acéré sur la fragilité des liens, le mariage et les rapports de classe. Acclamé outre-Atlantique, Entre amis signe l'entrée en littérature d'un écrivain-né.