Dessine-moi un royaume

Trois jours. Une mère enceinte. Deux enfants. Comment tenir debout quand tout vacille ? Un premier roman brûlant qui explore avec délicatesse la précarité et la famille. Jude Woods vit seule dans un mobil-home, à l'écart du monde. Elle est enceinte de neuf mois, mère célibataire et élève sans aide ses jumeaux de neuf ans, Evan et Virginia. Quand un avis d'expulsion tombe, tout s'accélère : l'accouchement approche, l'argent manque, aucune solution ne se dessine. Expropriée, Jude risque de perdre la garde de ses enfants et du nouveau-né. Trois jours de bascule dans une existence qui tient à un fil, narrée à travers la voix de la mère mais aussi à travers celles des enfants. Une voix attentive aux corps, aux gestes infimes, à ce qui fait famille quand tout semble se dérober.