Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Un corps indocile

Osvalde Lewat

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un roman incandescent sur un jeune homme à vif, naviguant entre douleur et désir, entre l'Europe, la Chine et l'Afrique. Couturier talentueux à Paris, Deffo s'épanouit entre ses créations et sa relation amoureuse avec Merveille, qu'il considère comme son " sommet d'ascèse et de vertige ". Un matin, une douleur le saisit à l'aine, si persistante qu'elle bouleverse sa vie sociale et intime. Tandis que les liens avec Merveille commencent à se défaire, il se rend dans son pays d'origine, le Zambuena, où existerait un moyen ancestral de lui redonner la santé. Pour payer ses soins, il accepte un emploi dans une usine textile contrôlée par des intérêts chinois. Deffo va découvrir la réalité d'un travail industriel où le corps devient un outil soumis à la cadence et à l'abrutissement. A bout, obsédé par sa quête de guérison, il bascule, et tue un homme. Avant l'aube, dans l'attente de la police, Deffo remonte le fil des mois qui ont précédé son geste : la maladie, la sexualité, l'amour, le travail, la spiritualité... Pourra-t-il recoudre les morceaux d'une vie qui a volé en éclats ? Roman des sens et de la conscience, Un corps indocile explore une vulnérabilité masculine à vif, aux prises avec les secousses d'un monde globalisé. Porté par un humour à froid, une langue vive et charnelle, ce texte interroge : comment rester debout quand l'idée que l'on se faisait de soi s'effondre ?

Par Osvalde Lewat
Chez Philippe Rey

|

Auteur

Osvalde Lewat

Editeur

Philippe Rey

Genre

Littérature francophone

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail
Retrouver tous les articles sur Un corps indocile par Osvalde Lewat

Commenter ce livre

 

Un corps indocile

Osvalde Lewat

Paru le 20/08/2026

Philippe Rey

21,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782384823185
9782384823185
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre “C'est vraiment un roman qui vous tient du début à la fin”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.