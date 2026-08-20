Un roman incandescent sur un jeune homme à vif, naviguant entre douleur et désir, entre l'Europe, la Chine et l'Afrique. Couturier talentueux à Paris, Deffo s'épanouit entre ses créations et sa relation amoureuse avec Merveille, qu'il considère comme son " sommet d'ascèse et de vertige ". Un matin, une douleur le saisit à l'aine, si persistante qu'elle bouleverse sa vie sociale et intime. Tandis que les liens avec Merveille commencent à se défaire, il se rend dans son pays d'origine, le Zambuena, où existerait un moyen ancestral de lui redonner la santé. Pour payer ses soins, il accepte un emploi dans une usine textile contrôlée par des intérêts chinois. Deffo va découvrir la réalité d'un travail industriel où le corps devient un outil soumis à la cadence et à l'abrutissement. A bout, obsédé par sa quête de guérison, il bascule, et tue un homme. Avant l'aube, dans l'attente de la police, Deffo remonte le fil des mois qui ont précédé son geste : la maladie, la sexualité, l'amour, le travail, la spiritualité... Pourra-t-il recoudre les morceaux d'une vie qui a volé en éclats ? Roman des sens et de la conscience, Un corps indocile explore une vulnérabilité masculine à vif, aux prises avec les secousses d'un monde globalisé. Porté par un humour à froid, une langue vive et charnelle, ce texte interroge : comment rester debout quand l'idée que l'on se faisait de soi s'effondre ?